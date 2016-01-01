МФЦ предлагает новокузнечанам новую услугу

Теперь жители Новокузнецка смогут получить новую услугу в МФЦ – справку о судимости или отсутствии её.

Записаться на приём можно позвонив по телефону - 32-20-25 (доб. 6011, 6012) или оставив заявку на сайте МАУ «МФЦ города Новокузнецка»

Получить справку «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» можно по следующим адресам:

– ТОСП ул. Павловского, 21 а (основной офис), ТОСП по ул. Братьев Гаденовых, 8, ТОСП по ул. Новоселов, 37: понедельник, среда, пятница: с 08.30 до 17.30; вторник, четверг: с 8.30 до 20.00.

– ТОСП по ул. Франкфурта, 9А (каб №101), ТОСП по ул. Сеченова, 28А: понедельник-пятница: с 8.30 до 17.30.

– ТОСП по ул. Тореза 22 Б (каб. №11): понедельник — пятница с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 12.30.

– ТОСП по пр. Курако, 37 (каб. №№5,6): понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 12.30 (каб. №5) и с 12.30 до 13.00 (каб. №6).

– ТОСП по ул. Новобайдаевская, 2 (офис КББ): понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.48;

– ТОСП по ул. Ленина, 38 (каб. №24): по четвергам с 8.30 до 17.30 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30;

– ТОСП по пр. Авиаторов, 62 (каб №17): по средам с 8.30 до 11.30;

– ТОСП по ул. Косыгина, 79 (офис КББ): по средам с 13.00 до 16.30;

– ТОСП по ул. Лазо, 2: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 с обеденным перерывом с 13.00 до 13.48;

–ТОСП по ул. Франкфурта, 14 (геодезический центр): по средам с 9.00 до 13.00.

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