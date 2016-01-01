Мэр Новокузнецка оценил подготовку к отопительному сезону на «удовлетворительно»

На дворе июль, а коммунальные службы уже готовятся к отопительному сезону 2017-2018 годов.

В 26 июня завершились все плановые гидравлические испытания теплосетей по контурам всех ТЭЦ, поэтому в минувшую пятницу мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл совещание заседание штаба по подготовке к зиме.

Сейчас необходимо подготовить 3201 жилых дома, причём большая часть домов - с центральным отоплением. Также нужно провести промывку 3635 тепловых систем и узлов.

Заслушав отчёты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, глава горда оценил подготовку на «удовлетворительно».