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Новость от 1 Июля 2017

Мэр Новокузнецка оценил подготовку к отопительному сезону на «удовлетворительно»

На дворе июль, а коммунальные службы уже готовятся к отопительному сезону 2017-2018 годов.

В 26 июня завершились все плановые гидравлические испытания теплосетей по контурам всех ТЭЦ, поэтому в минувшую пятницу мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл совещание заседание штаба по подготовке к зиме.

Сейчас необходимо подготовить 3201 жилых дома, причём большая часть домов - с центральным отоплением. Также нужно провести промывку 3635 тепловых систем и узлов.

Заслушав отчёты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, глава горда оценил подготовку на «удовлетворительно».

Район

Внутридомовые инженерные сети, п.м.

Ремонт кровель частично (кв.м.)

Герметизация швов (м.п.)

Ремонт подъездов, шт.

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

Куйбышевский

4828

500

10%

8891

1442

16%

7866

894

11%

92

31

34%

Заводской

3775

1894

50%

7072

927

13%

16179

1907

12%

123

36

29%

Центральный

7672

2566

33%

14692

3432

23%

19844

1783

9%

209

43

21%

Кузнецкий

1497

435

29%

2002

708

35%

4329

421

10%

92

23

25%

Новоильинский

966

536

55%

4312

1640

38%

14305

5382

38%

94

45

48%

Орджоникидзевский

1698

1114

66%

2141

546

26%

8655

5056

58%

59

20

34%

Всего

20436

7045

34%

39110

8695

22%

71178

15443

22%

669

198

30%
 

Со следующей недели в каждом районе будут организованы рейды. Мониторингом подготовки жилфонда к отопительному сезону займется контрольная группа

novokuznetsk.su

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