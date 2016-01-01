Мэр Новокузнецка оценил подготовку к отопительному сезону на «удовлетворительно»

На дворе июль, а коммунальные службы уже готовятся к отопительному сезону 2017-2018 годов.
В 26 июня завершились все плановые гидравлические испытания теплосетей по контурам всех ТЭЦ, поэтому в минувшую пятницу мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл совещание заседание штаба по подготовке к зиме.
Сейчас необходимо подготовить 3201 жилых дома, причём большая часть домов - с центральным отоплением. Также нужно провести промывку 3635 тепловых систем и узлов.
Заслушав отчёты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, глава горда оценил подготовку на «удовлетворительно».
|
Район
|
Внутридомовые инженерные сети, п.м.
|
Ремонт кровель частично (кв.м.)
|
Герметизация швов (м.п.)
|
Ремонт подъездов, шт.
|
план
|
факт
|
%
|
план
|
факт
|
%
|
план
|
факт
|
%
|
план
|
факт
|
%
|
Куйбышевский
|
4828
|
500
|
10%
|
8891
|
1442
|
16%
|
7866
|
894
|
11%
|
92
|
31
|
34%
|
Заводской
|
3775
|
1894
|
50%
|
7072
|
927
|
13%
|
16179
|
1907
|
12%
|
123
|
36
|
29%
|
Центральный
|
7672
|
2566
|
33%
|
14692
|
3432
|
23%
|
19844
|
1783
|
9%
|
209
|
43
|
21%
|
Кузнецкий
|
1497
|
435
|
29%
|
2002
|
708
|
35%
|
4329
|
421
|
10%
|
92
|
23
|
25%
|
Новоильинский
|
966
|
536
|
55%
|
4312
|
1640
|
38%
|
14305
|
5382
|
38%
|
94
|
45
|
48%
|
Орджоникидзевский
|
1698
|
1114
|
66%
|
2141
|
546
|
26%
|
8655
|
5056
|
58%
|
59
|
20
|
34%
|
Всего
|
20436
|
7045
|
34%
|
39110
|
8695
|
22%
|
71178
|
15443
|
22%
|
669
|
198
|
30%
Со следующей недели в каждом районе будут организованы рейды. Мониторингом подготовки жилфонда к отопительному сезону займется контрольная группа
novokuznetsk.su
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