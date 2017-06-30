В Кузбассе по максимуму повысили цены за «коммуналку»

Сегодня, 1 июля, по всей стране выросли тарифы за «коммуналку». По распоряжению камбина, в среднем плата увеличится на 4%.

Но по факту в каждом регионе повысили цены от 3,2% до 7%.

Как объясняют эксперты, стоимость определяется не столько экономическими расчетами, сколько платежеспособностью населения. Также на увеличение тарифов влияют инфляция, рост цен на электроэнергию и газ.

Самый значительный рост цен на тарифы произошёл в Москве (+7%).

Как сообщает РИА Новости, на 6% повысили в Санкт-Петербурге, Якутии и на Камчатке.

Больше всего повезло жителям Северной Осетии-Алании - там рост составил 2,5%, в Алтайском крае чуть больше - 3%, в Дагестане и Кабардино-Балкарии повысили цены на 3,3%.

Выше, чем во многих других регионах, повысили тарифы в Кузбассе - на 5,9%.

Напомним, в Новокузнецке цены за «коммуналку» повысили на 6,3%.