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Новость от 1 Июля 2017

В Новокузнецке дан старт «курсу на 400»

Сегодня утром, 1 июля, в честь 399-летия Новокузнецка стартовал «Курс на 400». По улице Кирова состоялось праздничное шествие «Юбилейный актив».

Для горожан выступили местные коллективы. Мэр поздравил горожан с праздником и подчеркнул, что у нашего города богатая история.

«Очень яркое представление сделали, но обычных зрителей так далеко отгородили. Для кого зрелище было? Когда колонны встали, то они вообще закрыли весь обзор», - отметил горожанин.

Корреспондент novokuznetsk.su побывал на торжественном открытии и сделал небольшой фоторепортаж.
 

novokuznetsk.su

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