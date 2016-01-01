В Новокузнецке дан старт «курсу на 400»

Сегодня утром, 1 июля, в честь 399-летия Новокузнецка стартовал «Курс на 400». По улице Кирова состоялось праздничное шествие «Юбилейный актив».
Для горожан выступили местные коллективы. Мэр поздравил горожан с праздником и подчеркнул, что у нашего города богатая история.
«Очень яркое представление сделали, но обычных зрителей так далеко отгородили. Для кого зрелище было? Когда колонны встали, то они вообще закрыли весь обзор», - отметил горожанин.
Корреспондент novokuznetsk.su побывал на торжественном открытии и сделал небольшой фоторепортаж.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: