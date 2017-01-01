Салют на День города в Новокузнецке: когда и где

Сегодня, 1 июля, Новокузнецк отмечает своё 399-летие. В честь этого грандиозного события перекрыли центральную улицу Кирова и устроили на ней настоящую феерию развлечений.

На протяжении всего дня в разных районах города пройдут интересные мероприятия. Кульминацией праздника станет яркий салют на площади общественных мероприятий в Центральном районе, первые залпы которого можно увидеть в 24 часа.

А до этого горожан порадует своим выступлением Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»).

Напомним, после фейерверка горожан развезут по домам - в 00:15 часов частные и социальные автобусы будут ожидать около площади.