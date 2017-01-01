Салют на День города в Новокузнецке: когда и где

Сегодня, 1 июля, Новокузнецк отмечает своё 399-летие. В честь этого грандиозного события перекрыли центральную улицу Кирова и устроили на ней настоящую феерию развлечений.
На протяжении всего дня в разных районах города пройдут интересные мероприятия. Кульминацией праздника станет яркий салют на площади общественных мероприятий в Центральном районе, первые залпы которого можно увидеть в 24 часа.
А до этого горожан порадует своим выступлением Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»).
Напомним, после фейерверка горожан развезут по домам - в 00:15 часов частные и социальные автобусы будут ожидать около площади.
Социальный транспорт:
- в районе остановки «Универбыт"(в сторону Левого берега);
- автобусы следующих маршрутов: № 61а — 2 единицы (время отправления 00:20; 00:40), № 5- 2 единицы (время отправления 00:20; 00:40);
- остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала) по 1 единице автобусов маршрутов №№ 57, 64б;
- остановка «пр. Кузнецкстроевский» (в сторону «Лидера») по 1 единице автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86;
- остановка «Универбыт» (в сторону «пр. Кузнецкстроевский) — один вагон трамвайного маршрута № 5а (время отправления 00:30);
- остановка «пр. Кузнецкстроевский» (в сторону «Комсомольской пл.») — два вагона трамвайного маршрута № 2 (время отправления 00:20; 00:30); один вагон маршрута № 9 (время отправления 00:25); один вагон маршрута № 5(время отправления в 00:20);
- остановка «Спортсмен» (в сторону Вокзала) — 2 троллейбуса маршрута № 1(время отправления 00:20; 00:30);
- остановка «Левый берег» — 1 троллейбус № 3 (время отправления 00:20).
Автобусы индивидуальных предпринимателей (с 00:15):
- остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала): по 5 единиц маршрутов №№ 15, 35, 35а, 90;
- остановка «Сити Молл» (в сторону Левого Берега) — по 5 единиц маршрутов №№ 5, 29, 52, 88; в сторону Вокзала — по 5 единиц маршрутов №№ 14, 70, 94;
- остановка «гостиница Новокузнецкая»: (в сторону Универбыта) — по 5 единиц маршрутов №№ 47а, 61, 345.
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