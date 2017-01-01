Исполнилось 20 лет губернаторству Амана Тулеева

20 лет назад, 1 июля 1997 года, указом Бориса Ельцина Аман Тулеев был назначен на должность губернатора Кемеровской области. Через несколько месяцев 53-летний политик уверенно победил на выборах, набрав 94,5% голосов.

Выборы для Тулеева были не такими сложными, как для многих губернаторов-дебютантов. Ещё в 1991 году Аман Тулеев баллотировался в президенты и занял четвёртое место из шести кандидатов, а в 1996-м году шёл на выборы, но снял свою кандидатуру перед первым туром, призвав голосовать за Геннадия Зюганова. Да и вообще к моменту первого губернаторства у Тулеева был большой багаж политического опыта: руководство областным Советом, работа в Совете Федераций, в Правительстве России (был министром по сотрудничеству со странами СНГ).

Тулеев, как теперь говорят, пришёл в Кузбасс в сложные времена, “превратил Кузбасс из бастующего в созидающий”.

В 2000-м году вновь пошёл на выборы президента России - снова занял четвёртое место из 11-ти кандидатов.

В 2001-м году на выборах губернатора Кемеровской области Аман Тулеев набрал 93,5% голосов, затем дважды его полномочия продлялись президентом страны. Осенью 2015 года Аман Тулеев пошёл на свой пятый губернаторский срок.

Сейчас Аман Тулеев находится в отпуске, в котором проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, сделанной в Германии.

Сегодня во время праздничных торжеств в честь 399-летия Новокузнецка после официальной части к микрофону подошёл мужчина, назвавший себя Онегиным. Он сказал, что приехал из Кемерова, поздравил горожан с праздником, пожелал всего самого наилучшего и внезапно заговорил о Тулееве:

"Аман Гумирович - жив-здоров, не верьте никому. Он идёт на поправку", - выкрикнул он.

Люди, стоявшие в толпе, заулыбались и переглянулись.