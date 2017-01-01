В Новокузнецке начал работу штаб Навального

30 июня в Новокузнецке открылся штаб Алексея Навального

Он расположен по адресу проспект Бардина, 7. Координатор штаба - Антон Волошин, известный в интернет-сообществе как Вязаный Твиттер.

Активисты занимаются сбором подписей, который, как сообщается в официальной группе, идёт полным ходом.

“Уже вовсю регистрируем волонтёров и раздаём агитационные материалы (листовки и всеми любимые хиты — значки и наклейки. Мы работаем всю неделю, кроме понедельника, с 11:00 по 20:18”, - рассказали администраторы группы.

Отметим, Новокузнецк оказался в числе последних городов, где открылся штаб политика. В Кемерове открытие прошло ещё зимой.