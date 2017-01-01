В Новокузнецке отгремел праздничный салют в честь Дня города

В первый день июля Новокузнецк отмечал своё 399-летие. В честь этого события с самого утра был взят «Курс на 400», прошло «Юбилейное шествие», а на центральной улице были организованы многочисленные развлекательные площадки.

В разных районах города горожане отмечали день рождение Новокузнецка. Кульминацией праздника стало выступление Владимира Маркина и Сергея Скачкова (группа «Земляне»).

После мэр Сергей Кузнецов поздравил горожан с праздником.

И ровно в 24 часа в небо взмыли первые залпы салюта. Правда, продолжался он чуть больше 5 минут