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Новость от 2 Июля 2017

В Новокузнецке отгремел праздничный салют в честь Дня города

В первый день июля Новокузнецк отмечал своё 399-летие. В честь этого события с самого утра был взят «Курс на 400», прошло «Юбилейное шествие», а на центральной улице были организованы многочисленные развлекательные площадки.

В разных районах города горожане отмечали день рождение Новокузнецка. Кульминацией праздника стало выступление Владимира Маркина и Сергея Скачкова (группа «Земляне»).

 

 

После мэр Сергей Кузнецов поздравил горожан с праздником.

 

 

И ровно в 24 часа в небо взмыли первые залпы салюта.  Правда, продолжался он чуть больше 5 минут

 

 

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