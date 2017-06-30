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Новость от 2 Июля 2017

В администрации Кузбасса рассказали о самочувствии Тулеева

Аман Тулеев продолжает восстанавливаться после операции на позвоночнике. Сейчас губернатор Кузбасса идёт на поправку, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кемеровской области.

"Аман Тулеев продолжает курс послеоперационной реабилитации в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского (город Кемерово). Его состояние стабильное, самочувствие хорошее", — сказал собеседник агентства.

Напомним, Аману Тулееву провели операцию из-за проблемы с межпозвоночными дисками в мае этого года. Врачи назначили операцию на октябрь 2016-го, но Тулеев перенёс её на май в связи с рабочим графиком.

Накануне исполнилось ровно 20 лет губернаторству Амана Тулеева.

novokuznetsk.su

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