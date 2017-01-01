УФАС отменило продажу мусоровозов в Новокузнецке

Конкурсный управляющий ООО "Новосеть" (Новокузнецк) Александр Бойко объявил в едином реестре сведений о банкротстве, что торги по продаже четырёх мусоровозов “Скания” признаны несостоявшимися. Поэтому принято решение заключить договор с единственным участником торгов кемеровским ООО "Р-Инвест" по цене 1,85 млн руб. за автомобиль.

Но затем Бойко сообщил в реестре, что о продаже мусоровозов по той же цене заключены "договоры с победителем" ООО "Сороежка НК". Эта компания, как и обанкротившаяся в феврале этого года "Новосеть" принадлежит предпринимателю Георгию Лаврику, пишет “Коммерсант”.

Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобы физических лиц на действия конкурсного управляющего ООО "Новосеть" и признало их обоснованными. В итоге комиссия управления приняла решение аннулировать торги по продаже четырёх автомобилей-мусоровозов.