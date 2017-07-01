В РПЦ готовы принять участие в диалоге о восстановлении монархии в России

Митрополит Илларион уточнил, что высказал своё личное мнение, и напомнил, что при монархической форме правления "человек помазывается на царство священнослужителями" и "получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, но получает санкцию от Бога через Церковь на свое правление", которое "является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику".

"Это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления", — заявил митрополит Иларион.

При этом он напомнил, что Церковь занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством. "Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", — подчеркнул Илларион.