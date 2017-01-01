Путин подписал поправки в закон о военном положении

«На территории Российской Федерации или в отдельных её местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учётом мер, применяемых в период действия военного положения, ведётся территориальная оборона», — говорится в документе.