Путин подписал поправки в закон о военном положении

На официальном портале правовой информации появился документ, определяющий изменения в законе “О военном положении”. Его подписал Владимир Путин.
Теперь закон дополнился 101-й статьёй о “ведении территориальной обороны”.
«На территории Российской Федерации или в отдельных её местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учётом мер, применяемых в период действия военного положения, ведётся территориальная оборона», — говорится в документе.
novokuznetsk.su
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