Работа в деревне: на что согласны новокузнечане, чтобы перебраться в село

В очередной раз в Госдуме предложили платить молодым специалистам, которые готовы переехать в сельскую местность на 5 лет, по одному миллиону рублей. Таким образом в правительстве пытаются решить проблему дефицита кадров в сельских районах и развить там социально-культурную деятельность.

Корреспондент novokuznetsk.su решил узнать у горожан, за какими благами они готовы поехать жить в деревню.

По мнению новокузнечанина Михаила, заманить молодых специалистов в деревню можно только высокими зарплатами.

«Один миллион за пять лет работы в деревне – это в месяц тебе заплатят сверх зарплаты ещё 16,6 рублей. Интересно, а сами чиновники готовы жить в деревне за такие деньги? Я бы пожил в деревне, если бы платили в месяц по 50 тыс. рублей, смог бы по 30-40 тыс. откладывать, чтобы потом бизнес в городе начать. Но это при условии, если я только-только окончил вуз. В Белоруссии у меня сестра учится на бухгалтера на бюджете, так после учёбы её уже ждёт место в родном городе с контрактом на три года», - рассказал он.

Многие горожане сразу оговариваются, что жить в вымирающую деревню не поедут ни при каких условиях. Но и работать в посёлке коттеджного типа готовы далеко не все.

«Я никогда не стала бы работать в деревне. Перспектив никаких, да и интересных профессий лично для меня там нет. Там скучно, в конце концов», - считает Анна.

«Не знаю, так в деревню не поехала бы работать. Только если в элитный посёлок какой-нибудь. Ну и местность типа Алтая. В качестве льготы - машина служебная, которую в личных целях можно использовать. И чтобы путёвка с места работы по местам отдыха в России (Байкал, Шерегеш и тд) была раз в год. Чтобы заманить людей в деревню, нужны льготы, а зарплата может быть такой же, как и в городе», - считает Валентина.

По словам студента Егора, главное, чтобы в деревне был качественный интернет и современный дом, а «не старая деревянная развалюха».

«Миллион – это очень мало. Бизнес даже свой не откроешь. И ждать его смысла нет, ведь без стартового капитала делать совершенно в бизнесе нечего. В общем, наличие миллиона через пять лет меня при такой ситуации явно не устроит! Льготы на открытие бизнеса хотелось бы получить: беспроцентный кредит, освобождение от налогов и бумажной волокиты при оформлении», - сообщает Ольга.

По словам Виктории, которая живёт в посёлке Осиновое Плёсо, многие перебираются в деревню на постоянное жительство по личным причинам, а не из-за работы.

«У нас считается большой посёлок - есть школа, детский сад, лесхоз и охотхозяйство. В нём проживает почти 500 человек. Я всю жизнь прожила в деревне, сейчас работаю в детском саду воспитателем. Конечно, в деревне есть свои нюансы – детей меньше, к примеру. А так и по зарплатам и во всём остальном у нас всё так же, как и в городе. Про плюсы и минусы работы в сельской местности ничего сказать не могу, это личный выбор каждого. Разговоры о выплатах молодым специалистам ходят давно. Но у тебя должна быть прописка не сельская, а что делать тем, кто живёт в деревне?

У меня есть дальние планы – если будут строить новый садик, но пока только разговоры. А так, хочу переехать в город. В деревню многие возвращаются. Но в первую очередь нужно для себя решить, что ты там будешь делать. У нас девушка отучилась в городе, а потом сознательно приехала обратно в посёлок. Но она одна такая. А некоторые переезжают к нам из-за шахты «Увальная» - они там работают, и чтобы не мотаться далеко, снимают и выкупают дома в посёлке», - рассказала она.

Большая часть опрошенных новокузнечан сошлись во мнении, что не готовы покинуть город. И только единицы можно заманить в деревню льготами и высокими зарплатами.

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