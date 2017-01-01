Путин определил продолжительность рабочего дня для детей

В Трудовом кодексе утверждены новые поправки о рабочем дне для детей. Изменения касаются подростков от 14 лет, которые окончили школу или были отчислены.

Поправки устанавливают, что труд для детей от 15 лет не должен мешать обучению или причинять вред их здоровью.

Устроиться на работу могут и 14-летние, но с разрешения опеки или родителей. Для н их действует такой же принцип – трудиться можно только в свободное от учёбы время и не во вред здоровью, сообщает ВашГород.ру.

Также внесены изменения в статью, определяющую максимальное время работы. Если раньше детям до 18 лет разрешалось работать в свободное время, то теперь, работу можно совмещать с общим и средним профессиональным образованием. Эти изменения утвердил президент РФ Владимир Путин.