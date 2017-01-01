Россия оказалась в числе мировых лидеров по объёму теневой экономики

Российская экономика вошла в топ-5 стран с крупнейшей теневой экономикой. Эксперты международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) отмечают, что её объём достиг 33,6 трлн руб.(39% от ВВП)

Определяющими факторами масштабов «тенизации» экономики России ACCA называет «демократическую ответственность», рост ВВП и контроль за коррупцией, сообщает газета Коммерсант.

В общей сложности в этот рейтинг вошли 28 стран. В тройку лидеров по показателям теневого оборота за прошлый год вошли такие страны, как Азербайджан (67% от ВВП), Нигерия (48% от ВВП) и Украина (46% от ВВП).

Наименьшие показатели были зафиксированы в Китае (10,2%), Японии (10%) и США (7,8% ВВП).

Ранее мы сообщили, что россияне не хотят выходить из «тени». В правительстве обсуждают идею ввода нового налога для неработающих граждан трудоспособного возраста. Чиновники считают, что таким образом они заставят легализовать всех граждан неофициально трудоустроенных.