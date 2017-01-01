Россия бьёт рекорды по воровству казённых денег

По словам председателя Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой, деньги из российской казны массово воруют на федеральном и региональных уровнях. Она сообщила, что за 2016 год бюджет «потерял» 966 млрд рублей.

Причём воруют с каждым годом всё больше. Из бюджетов всех уровней разными способами исчезло в 1,9 раза больше денег, чем в 2015-ом, сообщает banki.ru.

«Почти триллион рублей. Для сравнения, эта сумма 13 раз больше всех государственных годовых расходов на ЖКХ и почти вдвое — на здравоохранение. Дефицит бюджета страны за прошлый год достиг 2,97 трлн рублей. Так что без массового воровства он был бы меньше на треть», - отмечает издание.

Ранее мы сообщили, что в Госдуме обсуждают новый законопроект, ужесточающий наказание за коррупцию. Предлагается ввести новое понятие «неимущественная взятка», «услуги неимущественного характера» и ужесточить наказание для третейских судей.