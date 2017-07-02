Глава «Почты России», получивший премию в 95 млн рублей, уволен

Контракт с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым истёк 1 июля. Как сообщает РБК, топ-менеджер покидает компанию, так как с ним не будут продлевать контракт. Кто займёт освободившееся место – пока неизвестно. Сейчас временно исполняющим обязанности гендиректора назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина.

Напомним, Дмитрий Страшнов занял пост гендиректора «Почты России» в апреле 2013 года. А в 2014 году топ-менеджер незаконно получил премию в размере 95 млн руб, но скандал разгорелся только в 2016-ом, когда Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Все обвинения в свой адрес Страшнов отрицал.