Новокузнечане протестуют против резкого повышения стоимости проезда

В Новокузнецке через несколько недель сразу на 7 рублей подорожает проезд в частных автобусах. Многие горожане возмущены - они не могут себе позволить платить за одну поездку 25 рублей.

Новокузнечане в знак протеста создали петицию против повышения тарифов в маршрутках на сайте Change.org , сообщает ВашГород.ру. Этот документ будет отправлен мэру Сергею Кузнецову, губернатору Аману Тулееву и министру транспорта Максиму Соколову.

Но эта инициатива никак не повлияет на ситуацию, так как данная платформа не имеет юридической силы. Чтобы привлечь внимание властей, нужно создать петицию на сайте «Российской общественной инициативы» и собрать 100 тыс. подписей. В таком случае, глас народа гарантированно рассмотрит экспертная группа.

Кроме этого в соцсетях стремительно распространяются призывы вовсе отказаться от поездок в маршрутках. Активисты предлагают поддержать муниципальный транспорт и бойкотировать частные автобусы.

Отметим, новокузнецкие власти отказались от «шоковой терапии» и решили не повышать стоимость проезда в муниципальном транспорте до конца 2017 года.