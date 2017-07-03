Российские автовокзалы начнут работать по-новому

Новые правила для российских автовокзалов вступили в законную силу. Теперь эти транспортные узлы должны стать комфортнее для пассажиров и водителей.

Владельцев автовокзала обязали установить не только камеры хранения, кассы и автоматы по продаже билетов, но и организовать здравпункт, комнаты отдыха водителей с местами для сидения.

Как сообщает Российская газета со ссылкой на Минтранс, эти требования прописаны в правилах перевозок для участников СНГ.

В России порядка 1300 вокзалов. Но эксперты отмечают, что эти требования должны соблюдать в первую очередь владельцы новых автовокзалов, которые ещё не попали в реестр автовокзалов Минтранса. А на тех вокзалах, что уже работают, может быть организована внеплановая проверка, чтобы выяснить, нарушают они или нет новые требования.