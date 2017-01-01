России грозит эпидемия ожирения

Российские медики и учёные встревожены – за последние пять лет (с 2011 по 2015 годы) заболеваемость россиян ожирением выросла в два раза - с 123, 65 случая до 248,8.

На фоне этого в разы ухудшились статистические показатели по диабету второго типа (рост на 2%), нарушениям пищеварительной (8%) и эндокринной систем (рост 14,5%), сообщает газета Известия.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за недостаточного внимания вопросам здорового питания и отсутствия взаимодействия между профильными учреждениями.

Поэтому было принято решение создать научный совет, в состав которого вошли Федеральный исследовательский центр питания (ФИЦ), Российская академия наук и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) - всего 33 представителя из разных ведомств. Возглавил совет по питанию Виктор Тутельян. В ближайшее время ожидают присоединения представителей Минздрава и Роспотребнадзора.

Ученые надеются, что созданный совет сократит путь от идеи, фундаментальных исследований к практике, позволит вывести науку на передовые позиции и придать ее развитию новый импульс.