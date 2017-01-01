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Новость от 3 Июля 2017

В Кузбасс приедет министр сельского хозяйства

В августе или сентябре Кемеровскую область с визитом посетит министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Об этом пишет "Авант-Партнёр".

Планируется, что глава Минсельхоза побывает в Юрге на заводе по производству радужной форели.

Этот проект реализует «Сибирская Инвестиционная Группа», соинвестором выступает московская лизинговая компания «ТрансФин-М». Строительство высокотехнологичного завода по выращиванию форели в условиях замкнутого водоснабжения позволит производить 1 тыс. тонн рыбы в год. Общая стоимость строительства площадки 750 млн рублей. Срок возврата инвестиций составит 6 лет, ожидаемая выручка – 450 млн рублей в год.

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