Штрафы стимулируют чиновников активней расселять россиян из аварийного жилья

По официальным данным Министерства строительства и ЖКХ, регионы, не выполнившие программу расселения аварийного жилья, вернут в бюджет порядка 540 млн рублей.

Штрафы сделали своё дело - темпы расселения выросли, а количество недоделок при строительстве снизилось.

Как уточняет газета Известия, семь регионов не платили штрафы. Их освободили от уплаты, так как там произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

Отметим, в 2014 году правила были ужесточены. За срыв сроков строительства и фальшивые отчёты российские субъекты обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что на ликвидацию аварийного жилья нет денег. В 2016-ом только 8% горожан смогли улучшить свои жилищные условия и переехать из ветхого жилья. Ещё 9 тысяч семей ждут расселения.