Экономисты опубликовали тревожную статистику: за последние четыре месяца инвесторы стремительно сокращают свои вложения в российские активы. Замечен максимальный отток за последние три с половиной года – более 1,6 млрд долларов, сообщает газета Коммерсант.

Инвесторы бегут с российского рынка из-за обострения корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», сказываются и низкие цены на нефть и напрасные ожидания относительно сближения США и России.

Отток начался с конца февраля. Сейчас на российском рынке остались только стойкие инвесторы, которых могут испугать только конкретные решения по усилению санкций.

Ранее мы сообщили, что в Кузбассе создан общественный совет при департаменте инвестиций и стратегического развития области. Он призван создать благоприятный бизнес-климат в регионе для