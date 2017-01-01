Глава МЧС предупредил россиян о катаклизмах в июле

По мнению главы МЧС Владимира Пучкова, россиянам стоит готовиться к очередным катаклизмам в июле, сообщает Интерфакс.

«Июль будет сложным месяцем для спасателей. Прогноз погоды на июль говорит нам о том, что у нас будут катаклизмы», - отметил глава МЧС на селектором совещании.

Он подчеркнул, что в одних регионах страны ожидаются максимумы температур, а в других – сильный ветер, резкие перепады температур и обильные осадки.

Напомним, весь июнь жители Центральной России мокли под дождём и страдали от ураганов. А вся Сибирь была во власти аномальной жары.