Делом Мовшина займётся Верховный суд

Дело о резонансном ДТП с участием бывшего главы ГИБДД области Юрия Мовшина рассмотрит Верховный суд. Такое постановление принял Кемеровский районный суд, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Напомним, в апреле 2016-го года на дороге "Кемерово - Яшкино - Тайга" Юрий Мовшин на своём "Ленд Крузере" догнал "Тойоту Премио", поворачивашую налево. От удара оба автомобиля вылетели с трассы, четверо пассажирок легковушки погибли.
Юрия Мовшину предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В июне 2017-го года первым заместителем прокурора области Владимиром Сыроватко утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни четырех женщин.
После направления дела в суд потерпевшими и подсудимым заявлены ходатайства об изменении территориальной подсудности рассмотрения данного уголовного дела.
В соответствии со ст. 35 УПК РФ территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству сторон.
Сегодня суд принял решение о направлении уголовного дела для решения вопроса об изменении подсудности в Верховный Суд Российской Федерации.
novokuznetsk.su
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