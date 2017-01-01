Делом Мовшина займётся Верховный суд

Дело о резонансном ДТП с участием бывшего главы ГИБДД области Юрия Мовшина рассмотрит Верховный суд. Такое постановление принял Кемеровский районный суд, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Напомним, в апреле 2016-го года на дороге "Кемерово - Яшкино - Тайга" Юрий Мовшин на своём "Ленд Крузере" догнал "Тойоту Премио", поворачивашую налево. От удара оба автомобиля вылетели с трассы, четверо пассажирок легковушки погибли.

Юрия Мовшину предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В июне 2017-го года первым заместителем прокурора области Владимиром Сыроватко утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни четырех женщин.