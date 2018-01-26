Рассказ новокузнечанки: Как рак убивал дорогого мне человека

Завтра, 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака. К сожалению, многие столкнулись с этим страшным недугом, только в Кузбассе проживает более 50 тысяч человек с онкологическими заболеваниями.

Редакция SU пообщалась горожанкой, которая знает, как выживать, когда рак убивает родного человека. Олеся почти полгода ухаживала за своей тётей и прошла все круги ада, вместе с умирающей.

«Началось всё с резкой боли в области лопатки. Тётя сразу же обратилась в поликлинику, ей проверили сердце, сказали ничего страшного, защемление, и отпустили домой. Выписали таблетки и мазь. Но лучше не становилось — стал пропадать аппетит, Таня стремительно теряла вес, появилась слабость. В поликлинике ей ответили, что показаний класть её в больницу незамедлительно, нет. Тётя-таки попала планово в больницу на обследование. Уже через полторы недели ей поставили диагноз – рак поджелудочной железы. О стадии и последствиях врачи тактично умолчали. Назначили консультацию в онкоцентре и отправили «долечиваться» назад в поликлинику».

По словам Олеси, сама болезнь быстро пожирает человека, несмотря на это, больные вынуждены стоять в огромных очередях. SU рассказывал о жутком отношении к больным в онкоцентре. Как заявил мэр Сергей Кузнецов ещё в августе прошлого года, на 400-летие Новокузнецка планировалось выделить деньги на реконструкцию онкоцентра, но пока больные новокузнечане вынуждены мучиться в очередях.

«В центре километровые очереди везде. Начиная от регистратуры и заканчивая туалетом. Про кабинет врача я вообще молчу. Пока к нему попадешь, можно от рака умереть. Лавочек мало, многие стояли. А ведь здоровые люди туда обычно не ходят… К врачу попали. Таню проконсультировали, отпустили домой. Всё… Единственное, что от них услышали – если за вами некому ухаживать, ложитесь в хоспис. У нас нет места. Только тогда мы (абсолютно далекие от медицины родственники) узнали, что у нее последняя стадия и надежды на выздоровление нет. Тане мы об этом не сказали, после больницы она жила у нас. Мы поддерживали её и друг друга как могли. Обычные обезболивающие быстро перестали действовать. Пришлось обращаться за рецептом в поликлинику и постоянно пополнять запасы. Но и они не помогали. До последнего Таня терпела боль и отказывалась от наркотических обезболивающих, да и мы не хотели их колоть, хотя врач говорил, что иначе никак. В итоге тёте прописали наркотик. После этого она прожила ещё неделю. В начале сентября Тани не стало. Ей было 59 лет».

К сожалению, многие горожане могут поведать аналогичные истории. Стоит отметить, медицина не стоит на месте, и есть те заболевшие, которые побеждают этот страшный недуг.

Как рассказала практикующий психолог Наталья Косикина, любой недуг — это большое испытание, а смерть близкого от болезни вообще может привести ко многим физическим проблемам, если «застрять» в горевании по больному.