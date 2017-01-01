Новокузнечан приглашают на регби

Регбийный "Металлург" в это воскресенье проведёт заключительный матч в регулярном чемпионате российской Премьер-Лиги в сезоне-2017. В Новокузнецке на стадионе «Регби» (ул. Ленина, 103) подопечные Владимира Негодина примут действующего чемпиона страны – красноярский «Енисей-СТМ».

Соперник новокузнечан на протяжении последних лет стабильно подтверждает статус одного из лидеров отечественного регби. С 2009-го года красноярский коллектив ни разу не опускался в чемпионатах России ниже 2-го места. Финансовые возможности позволяют «Енисею-СТМ» комплектовать состав из игроков уровня не только сборной России, но и ведущих европейских и мировых регбийных держав.

Одним из лидеров «Енисея-СТМ» является воспитанник новокузнецкой школы регби, 26-летний защитник Денис Симпликевич. Не так давно, 4 августа, наш земляк в поединке за Суперкубок России против краснодарской «Кубани» установил рекорд, который наверняка продержится не один десяток лет: за 1 матч он умудрился положить 7 попыток (равносильно 7 голам, например, в футболе)!

Несмотря на то, что к грядущей встрече красноярская команда подходит в статусе фаворита, новокузнечане уже доказывали, что с титулованным оппонентом вполне можно бороться. Не так давно, 17-го августа в гостевой игре с «Енисеем-СТМ» регбисты из южной столицы Кузбасса за 11 минут до финального свистка лидировали – 18:12. И только в концовке чемпион сумел вырвать победу – 26:18.

"Очень серьёзно готовились к этому матчу, хочется порадовать болельщиков красивой игрой в последнем туре чемпионата. Так сложилось, что в составе нашей команды немало регбистов, арендованных как раз у «Енисея-СТМ», и, без сомнения, ребята по-особенному настраиваются на предстоящий поединок. Думаю, при поддержке зрителей нам вполне по силам вновь удивить красноярцев", - цитирует главного тренера "Металлурга" Владимира Негодина пресс-служба клуба.

Матч «Металлург» – «Енисей-СТМ» начнётся в 17:00. Вход на стадион – свободный.

novokuznetsk.su

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