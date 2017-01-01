Юрист Щукина увёл имущество своего шефа на 2 млрд рублей

Новокузнецкий бизнесмен, соучредитель холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин намерен судиться с бывшим юристом Тимуром Франком. Представители бизнесмена обвиняют его в махинациях.

Как сообщает агентство «Центр деловой жизни», с конца 2016 года Тимур Франк, воспользовавшись своим положением, переоформил часть активов бизнесмена на других лиц. В результате длинной комбинации часть имущества Щукина оказалась оформлена на имя Франка и его компании. Только по предварительным оценкам, прямой ущерб новокузнецкому бизнесмену составил около 2 млрд рублей.

Представители Александра Щукина обратились не только в суд, но и в правоохранительные органы.

Напомним, сейчас новокузнецкий бизнесмен является фигурантом уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской» и находится под домашним арестом.