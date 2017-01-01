На Ильинке вырубили сквер, а торговый центр не могут построить два года

В 2015 году на Ильинке вырубили сквер "Школьный", чтобы через год построить очередной торговый центр, но до сих пор работы не завершены.

За последний год генподрядчик "Техэнергоуголь" только изменил плакат на заборе. Теперь объект планируют сдать в третьем квартале 2018 года.

Местные жители выступали против вырубки сквера, который высаживали выпускники школ Новоильинки, начиная с 1998 года. И с этим местом связано многое.