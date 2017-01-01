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Новость от 2 Сентября 2017

В России начнут использовать дорожные знаки нового формата

По всей России начнут использовать дорожные знаки уменьшенного формата. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, передаёт Интерфакс.

«До конца года внесём все необходимые поправки в стандарты», - рассказал он журналистам.

Он также отметил, что  будет сокращено общее количество дорожных знаков, которые, носят информацию вспомогательного характера для водителей.

Этот проект был удачно опробован в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

Ранее мы сообщили, что Медведев изменил правила дорожного движения.

novokuznetsk.su

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