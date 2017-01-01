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Новость от 1 Сентября 2017

В администрации Новокузнецка грядёт новая отставка – источник

По информации источника novokuznetsk.su, в Новокузнецке сменится председатель комитета ЖКХ. Сегодня Сергей Кулманаков работает в этой должности последний день.

Пресс-секретарь комитета ЖКХ Александр Поволоцкий официально не подтвердил эту информацию, но и не опроверг её.

Возможно, причиной ухода Сергея Кулманакова стала слабая подготовка к зиме. Накануне на совещании в администрации города сообщили, что за две недели до старта отопительного сезона к нему готова только четверть многоэтажек.

 

novokuznetsk.su

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