В администрации Новокузнецка грядёт новая отставка – источник

По информации источника novokuznetsk.su, в Новокузнецке сменится председатель комитета ЖКХ. Сегодня Сергей Кулманаков работает в этой должности последний день.

Пресс-секретарь комитета ЖКХ Александр Поволоцкий официально не подтвердил эту информацию, но и не опроверг её.

Возможно, причиной ухода Сергея Кулманакова стала слабая подготовка к зиме. Накануне на совещании в администрации города сообщили, что за две недели до старта отопительного сезона к нему готова только четверть многоэтажек.