Российские медучреждения могут остаться без санитаров

Благие намерения президента РФ Владимира Путина зачастую оборачиваются для рядовых россиян оптимизацией и тотальным сокращением.
По мнению сопредседателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, отечественные медучреждения рискуют остаться без младшего медицинского персонала после президентского указа о повышении им зарплат.
«Парадокс состоит в том, что благое намерение в силу недостатка средств в медучреждениях предпочитают реализовывать путём сокращения числа сотрудников. К 2018 году зарплата среднего (медсёстры и фельдшеры) и младшего (санитары) медперсонала не должна быть ниже 100% от среднестатистического денежного довольствия. Но для выполнения указов президента нужны деньги, которых нет. Поэтому региональные власти продолжают придумывать сомнительные схемы. Чаще всего санитаров просто увольняют, либо переводят на должность уборщиков, к денежному довольствию которых нет никаких требований. Поэтому люди не спешат работать за мизерную зарплату, либо начинают совмещать», — рассказал эксперт medrussia.org.
Сопредседатель профсоюза подчеркнул, что зарплата медработников последнее время складывается по принципу «если где-то прибыло, значит где-то убыло».
Ранее мы сообщили, что в Кузбассе повысят бюджетникам зарплату.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники