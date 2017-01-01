Российские медучреждения могут остаться без санитаров

Благие намерения президента РФ Владимира Путина зачастую оборачиваются для рядовых россиян оптимизацией и тотальным сокращением.

По мнению сопредседателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, отечественные медучреждения рискуют остаться без младшего медицинского персонала после президентского указа о повышении им зарплат.

«Парадокс состоит в том, что благое намерение в силу недостатка средств в медучреждениях предпочитают реализовывать путём сокращения числа сотрудников. К 2018 году зарплата среднего (медсёстры и фельдшеры) и младшего (санитары) медперсонала не должна быть ниже 100% от среднестатистического денежного довольствия. Но для выполнения указов президента нужны деньги, которых нет. Поэтому региональные власти продолжают придумывать сомнительные схемы. Чаще всего санитаров просто увольняют, либо переводят на должность уборщиков, к денежному довольствию которых нет никаких требований. Поэтому люди не спешат работать за мизерную зарплату, либо начинают совмещать», — рассказал эксперт medrussia.org.