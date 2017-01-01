Родители жалуются Путину на школьные поборы

Общественная палата выявила самые распространенные незаконные сборы денежных средств с родителей. По итогам «горячей линии»,чаще всего руководство школы просит деньги на ремонт и охрану школы, покупку тетрадей и учебников. Довольно часто не хватает денег на покупку парт, штор и столовую посуду, сообщает газета Известия.

Представители Минобрнауки обращаются к родителям с просьбой незамедлительно сообщать о принудительном сборе средств в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы. Ведь любые школьные поборы незаконны.

Помимо необходимых трат, есть и экстравагантные просьбы — сдать деньги на приглашение в школу батюшки или купить подарки для первоклассников.

По словам первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмилы Дудовой, проблема с поборами в школах актуальна для всех регионов страны.

Жалобы от россиян президенту Владимиру Путину и в различные надзорные ведомства поступают более чем из половины субъектов РФ. Эта проблема касается не только крупных городов, но деревень и сёл.