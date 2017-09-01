СМИ: На президентских выборах главным соперником Путина станет женщина

В администрации президента рассматривают вариант выдвижения женщины на должность главы государства на предстоящих выборах.

Близкие к президенту источники рассказали, что сейчас в Кремле рассматривают пять-семь кандидатур. Среди них три кандидатки от «Справедливой России»: лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Другой источник уверяет, что уже согласовали кандидатуру Ксении Собчак, сообщает газета «Ведомости».

Сама Ирина Петеляева опровергла информацию, заявив, что с ней никто не связывался по этому вопросу. При этом она отметила, что ей идея понравилась.

«В политике есть социальный запрос на женщин. Это повысит интерес к предсказуемым выборам 2018 года», - заявила она.

Наталья Великая также сообщила, что она не располагает подобной информацией, а Ирина Волынец проигнорировала запрос.

Ранее Владимир Путин назвал главные качества для президента.