Самовыражение на грани вандализма, или Почему новокузнечане выставляют свои философские размышления на всеобщее обозрение

Жители Новокузнецка постоянно жалуются на вандалов, которые разрушают и расписывают бранными словами городское имущество. Накануне горожанка рассказала о неизвестных, которые нарисовали свастику поверх символа Победы.

Но если приглядеться, то на стенах домов и тротуарах можно найти не только запрещённые символы и грубые рисунки, но и философские изречения новокузнечан, которые почему-то свои мысли и переживания «выливают» на всеобщее обозрение. SU прогулялся по Центральному району и собрал самые интересные размышления.

На улице Циолковского можно увидеть изречение неизвестного о скоротечности времени.

А во дворе дома №57 на улице Кирова, уже который день красуется такая надпись:

Вообще любовные страсти многих новокузнечан волнуют. К примеру, во дворе дома №62 по улице Тольятти обиженная новокузнечанка требует вернуть все её поцелуи.

Если приглядеться, то можно найти общее в этих надписях, возможно, они сделаны одним автором. А вот другая горожанка отчаянно борется за свою любовь в одном из дворов по проспекту Строителей.

По словам практикующего психолога, члена Федерации психологов образования России Аси Кузьминой, подобные надписи оставляют нарциссические личности, испытывающие эмоциональный голод.

«Я думаю, что это демонстративные (нарциссические) люди, испытывающие эмоциональный голод, но избегающие коммуникаций с другими. Через такие надписи идёт компенсация, «самопоглаживание»: я хороший, классный, романтичный, сообразительный, творческий, умный и т.п.! Это игра на публику: «смотрите и восхищайтесь»! (да, написавший верит, что все горожане ходят, читают и восторгаются им). Это личности, которые, с одной стороны, хотят внимания, сцены, зрителей. Но с другой - их самооценка не позволяет это сделать через диалог и реальное общение. То есть это - самообман, потому что «публики в зале нет», это просто надпись на асфальте. Только при живом контакте можно понять все грани человеческого самовыражения. Поэтому лучше встречаться с живыми людьми, обменяться своими мыслями в диалогах, выражать свое творчество письменным словом в специальных блогах или интернет-площадках», - рассказала Ася Кузьмина.

Ранее мы рассказали про Мост желаний – горожане упорно оставляют свои пожелания на перилах Чёртова моста.