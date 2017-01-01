Будет ли в Новокузнецке тепло?

Зима близко! Именно это несколько сезонов подряд твердили герои «Игры престолов». Но зимой у нас, слава богу, не бывает Белых Ходоков. Зато злющие холода — совсем не редкость.

И так приятно, спеша по сладко скрипящему снегу, предвкушать домашнее тепло (и горячую ванну). А потом устроиться на диване, обложившись для уюта плюшевыми мишками, кошками, собаками, детьми (у кого что есть) и пересматривать первые серии «Игры престолов». Но будет ли в наших домах это тепло — вот в чём вопрос!

Мы на улице Мира. Здесь, на кольцевой развязке, близятся к концу работы по замене трубопровода. Здешняя теплотрасса сравнительно «молодая» — 1978 года рождения. И ремонтируемый участок не такой уж большой — 380 погонных метров. Но он несёт больше половины тепловой нагрузки всего Новоильинского района. Если тут, не дай бог, зимой случится авария — 14-й квартал (он рядом) останется без тепла. Да и многим ильинцам придётся обкладываться кошками и детьми не для уюта, а чтобы элементарно согреться.

Допустить такое, разумеется, нельзя. Так что ремонт на этом участке имеет важность районного масштаба. Но жители Ильинки могут спокойно смотреть любимый сериал — всё в порядке. Работы почти закончены. Две тепловые камеры полностью переоборудованы. Новенькие трубы уже покрыты антикоррозийным слоем, изолированы укреплённым прочной стальной лентой стеклопластиком и надёжно «защёлкнуты» в неподвижных опорах. А сверху на них «надеты» железобетонные лотки.

Отчётливо слышен густой смолянистый запах — рабочие только что закончили обрабатывать битумом «ящики» из железобетона. Теперь осталось всё покрыть гидроизоляционным наплавляемым материалом да восстановить плиты перекрытия. Красота! Главный враг для теплосетей — это влажность. А новый трубопровод надёжно защищён от неё со всех сторон — ни капли не просочится.

Вместе с Игорем Викторовичем Сорокиным, старшим мастером Заводского теплосетевого района МТСК, входящей в Сибирскую генерирующую компанию, мы продолжаем инспектировать ремонт магистральных сетей на Ильинке. На улице Запсибовцев уже практически всё сделано. Рабочие «раскатывают» на железобетонных лотках плотные листы наплавляемого гидроизоляционного материала.

Этот трубопровод питает теплом два новоильинских квартала. Здесь заменены 258 погонных метров труб, капитально переоборудованы три тепловые камеры, установлены новые компенсаторы. А главное — решена серьёзнейшая проблема здешнего участка теплосети, который постоянно подтопляли грунтовые воды. Теперь новый трубопровод защищён от разрушительного действия воды.

Мы на улице Горьковской — это Запсиб. Здесь была самая старая теплотрасса — 1958 года рождения, которую прокладывали ещё запсибовские первостроители. Понятно, что она сильно изношена. А если авария? Надёжное тепло на Горьковской, Ярославской и всех верхних улиц Заводского района зависит от этого участка. Именно поэтому он находится под таким вниманием теплоэнергетиков.

Работы здесь ведутся третий год- заменены почти 1,5 км трубопроводов. Да и нынешний ремонт выглядит очень впечатляюще — этим летом уложено 580 погонных метров труб, установлено новое оборудование в тепловых камерах, отремонтирован канал между камерами, а сейчас идёт восстановление перекрытий. На обслуживании Сибирской генерирующей компании в Новокузнецке находится 187 км магистральных теплосетей, в том числе 44 километра на Ильинке и 50 километров на Запсибе. Нынешним летом теплоэнергетики запланировали заменить 2,7 километра трубопроводов и на конец августа почти справились с планами, капитально отремонтировав 2,5 км. Сумма ремонтной программы СГК составила почти 125 миллионов рублей — это вдвое больше, чем в прошлом году.

Кроме участков на улицах Мира, Запсибовцев и Горьковской, капитальный ремонт магистральных теплосетей произведён на проспекте Октябрьском, улице Метёлкина. Идут работы и на муниципальных квартальных сетях по контуру Кузнецкой ТЭЦ, которые в начале августа СГК взяла в аренду у города. На вопросы о состоянии сетей и объемах работ теплоэнергетики отвечают коротко: «Работы много. Сети сложные. Но ничего невыполнимого нет!»