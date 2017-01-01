Новокузнечан привлекут к благоустройству города

В комитете градостроительства прошли публичные слушания по проекту решения горсовета о внесении изменений в Правила благоустройства территории города.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, основные планируемые нововведения в Правила касаются возможности вовлечения жителей города в процессы благоустройства.

Участие в проектировании, выполнение и содержание объектов благоустройства. В проекте Правил определены особенности разработки проектной документации по благоустройству, возможности определения маршрутов пешеходных и велосипедных дорожек по образованным жителями направлениям, организации контроля жителями за выполнением работ по благоустройству, определению границ прилегающих территорий для выполнения благоустройства, организации мероприятий по сбору и вывозу отходов.

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в городе Новокузнецке проходит целый комплекс разнообразных мероприятий. Заседания Общественного совета по реализации программы благоустройства, обсуждение проектов благоустройства и контроль жителей города за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, инвентаризация всех дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных пространств и иных объектов и подготовка программы благоустройства города Новокузнецка на 2018-2022 годы.

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в городской газете «Новокузнецк», размещены на официальном сайте администрации города, а также на сайте комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка.

novokuznetsk.su

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