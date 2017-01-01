Российские миллиардеры продолжают богатеть

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $17,099 млрд.

Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций и отчётов компаний, в которых бизнесмены имеют долю.

49 место в списке и первое место среди россиян занял основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценивается в $18,4 млрд, с начала года оно выросло на $1,49 млрд. На 53 месте оказался президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на $905 млн и составило $17,5 млрд. Третьим среди россиян оказался глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его капитал увеличился на $1,6 млрд и составил $16,6 млрд.

В августе сообщалось, что согласно материалам BBI, капитал российских миллиардеров вырос на $9,7 млрд.

novokuznetsk.su

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