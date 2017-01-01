Власти решили спросить у горожан о необходимости проезда через полгода после его закрытия

Новокузнечане просили обустроить дополнительный проезд по улице Дружбы рядом со второй горбольницей. Что было сделано в прошлом году. Но весной после многочисленных жалоб проезд вновь устранили (на фото).
Теперь же на сайте администрации открыт опрос: Нужен ли проезд со стороны проспекта Дружбы,2?
Как сообщает пресс-служба администрации города, в администрацию Центрального района Новокузнецка поступают обращения граждан с предложениями о дальнейшей судьбе проезда возле дома по проспекту Дружбы,2.
Для принятия окончательного решения администрация Центрального района просит высказать своё мнение, ответив на вопрос: стоит ли восстанавливать проезд для более короткого пути до Горбольницы №2 или оставить его закрытым? Проголосовать можно пройдя по ссылке.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники