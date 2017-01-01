Власти решили спросить у горожан о необходимости проезда через полгода после его закрытия

Новокузнечане просили обустроить дополнительный проезд по улице Дружбы рядом со второй горбольницей. Что было сделано в прошлом году. Но весной после многочисленных жалоб проезд вновь устранили (на фото).

Теперь же на сайте администрации открыт опрос: Нужен ли проезд со стороны проспекта Дружбы,2?