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Новость от 2 Сентября 2017

Власти решили спросить у горожан о необходимости проезда через полгода после его закрытия

Новокузнечане просили обустроить дополнительный проезд по улице Дружбы рядом со второй горбольницей. Что было сделано в прошлом году. Но весной после многочисленных жалоб проезд вновь устранили (на фото).

Теперь же на сайте администрации открыт опрос: Нужен ли проезд со стороны проспекта Дружбы,2?

Как сообщает пресс-служба администрации города, в администрацию Центрального района Новокузнецка поступают обращения граждан с предложениями о дальнейшей судьбе проезда возле дома по проспекту Дружбы,2.

Для принятия окончательного решения администрация Центрального района просит высказать своё мнение, ответив на вопрос: стоит ли восстанавливать проезд для более короткого пути до Горбольницы №2 или оставить его закрытым? Проголосовать можно пройдя по ссылке.

novokuznetsk.su

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