Кузбассовцы активно скупают новые авто

Эксперты составили рейтинг регионов, где жители чаще остальных регистрировали новые автомобили в органах ГИБДД.

По информации агентства «Автостат», лидирующие позиции в этом списке заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В этих трёх регионах совокупная доля составила около 30% от общего объема продаж по России. Кемеровская область по объёму продаж вошла в топ-20. За семь месяцев этого года было продано 9, 2 тыс. новых машин, в 2016-ом эти показатели были намного ниже – 7,1 тыс.

Эксперты отмечают, что в Кузбассе замечен самый большой рост продаж новых авто по стране – сразу на 30,1%.

В целом по России за этот год было реализовано 848,2 тыс. машин, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2016-ого.