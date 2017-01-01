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Новость от 3 Сентября 2017

Россиян довели до натурального обмена

В Пермском крае рабочих текстильного предприятия вынудили вернуться в первобытную экономику. Сотрудники Лысьвинской чулочно-перчаточной фабрики уже не первый месяц получают зарплату не деньгами, а носками.

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, работники продают или обменивают носки на продукты, сообщает газета Солидарность.  Некоторые не видели денег от работодателя более 10 месяцев.

Местные власти о проблеме знают и пытаются её решить, но пока без особых результатов.

По фактам невыплаты зарплаты ещё в 2016-ом году было возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах   рассказали, что руководители чулочно-перчаточной фабрики ущерб возместили и обещали привлечь частных инвесторов для нормализации экономической ситуации и дальнейшего развития предприятия.

Но желающих помочь не нашлось и теперь Следственный комитет вновь возбудил уголовное дело.  

Ранее мы рассказали, что кузбассовцы ради большой зарплаты готовы обманывать и брать откаты.

novokuznetsk.su

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