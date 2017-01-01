Россиян довели до натурального обмена

В Пермском крае рабочих текстильного предприятия вынудили вернуться в первобытную экономику. Сотрудники Лысьвинской чулочно-перчаточной фабрики уже не первый месяц получают зарплату не деньгами, а носками.
Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, работники продают или обменивают носки на продукты, сообщает газета Солидарность. Некоторые не видели денег от работодателя более 10 месяцев.
Местные власти о проблеме знают и пытаются её решить, но пока без особых результатов.
По фактам невыплаты зарплаты ещё в 2016-ом году было возбуждено уголовное дело.
В правоохранительных органах рассказали, что руководители чулочно-перчаточной фабрики ущерб возместили и обещали привлечь частных инвесторов для нормализации экономической ситуации и дальнейшего развития предприятия.
Но желающих помочь не нашлось и теперь Следственный комитет вновь возбудил уголовное дело.
Ранее мы рассказали, что кузбассовцы ради большой зарплаты готовы обманывать и брать откаты.
novokuznetsk.su
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