Россиян довели до натурального обмена

В Пермском крае рабочих текстильного предприятия вынудили вернуться в первобытную экономику. Сотрудники Лысьвинской чулочно-перчаточной фабрики уже не первый месяц получают зарплату не деньгами, а носками.

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, работники продают или обменивают носки на продукты, сообщает газета Солидарность. Некоторые не видели денег от работодателя более 10 месяцев.

Местные власти о проблеме знают и пытаются её решить, но пока без особых результатов.

По фактам невыплаты зарплаты ещё в 2016-ом году было возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах рассказали, что руководители чулочно-перчаточной фабрики ущерб возместили и обещали привлечь частных инвесторов для нормализации экономической ситуации и дальнейшего развития предприятия.

Но желающих помочь не нашлось и теперь Следственный комитет вновь возбудил уголовное дело.

Ранее мы рассказали, что кузбассовцы ради большой зарплаты готовы обманывать и брать откаты.