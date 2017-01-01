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Новость от 3 Сентября 2017

В России придумали, как избавиться от пробок

В Министерстве транспорта придумали, как избавиться от пробок. По словам главы ведомства Максима Соколова, нужно во всех крупных городах выделить отдельную полосу для общественного транспорта.

Кроме этого нужно чётко организовать пешеходные и велосипедные дорожки, развивать улично-дорожную сеть и строить новые развязки, передаёт слова чиновника газета Комсомольская правда.  

Ранее мы рассказали, что по всей стране начнут использовать дорожные знаки меньшего формата.

novokuznetsk.su

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