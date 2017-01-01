В России придумали, как избавиться от пробок

В Министерстве транспорта придумали, как избавиться от пробок. По словам главы ведомства Максима Соколова, нужно во всех крупных городах выделить отдельную полосу для общественного транспорта.

Кроме этого нужно чётко организовать пешеходные и велосипедные дорожки, развивать улично-дорожную сеть и строить новые развязки, передаёт слова чиновника газета Комсомольская правда.

Ранее мы рассказали, что по всей стране начнут использовать дорожные знаки меньшего формата.