В Кузбассе стало больше фальшивых денег

За первые шесть месяцев 2017-ого банки Кемеровской области обнаружили 109 поддельных купюр на общую сумму 419 тыс. руб. Отметим, в прошлом году за аналогичный период было изъято на 42 фальшивки меньше.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные купюры. Их доля от общего объёма фальшивых денег достигает 72%, сообщают в пресс-службе областной администрации.

Специалисты обращаются к кузбассовцам с просьбой быть внимательней и напоминают, что за изготовление и сбыт поддельных купюр грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Посмотреть, как отличить фальшивую купюру от настоящей можно на сайте Центробанка www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».