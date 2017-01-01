В Новокузнецке пройдёт митинг в защиту животных

Жители Новокузнецка присоединятся к всероссийскому митингу в защиту животных. Горожане вместе с остальными россиянами будут требовать принятие закона "Об ответственном обращении с животными".

"Будем поддерживать акцию за защиту животных, чтобы Дума и Правительство как можно быстрее приняли закон "Об ответственном обращении с животными". Кроме этого мы устраиваем сбор еды для бездомных животных. Думаю, жители города не останутся равнодушными и принесут для передержек помощь. В прошлый раз, на пикет, который я же агитировала людей, было много помощи собрано", - рассказала организатор Екатерина Черкасова.

Митинг пройдёт 16 сентября на площади общественных мероприятий с14:00 до 17:00. Узнать подробности можно здесь