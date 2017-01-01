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Новость от 3 Сентября 2017

В Кузбассе ожидается жара до +30 °С и град

По информации Кемеровского гидрометцентра, на территории Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах возможен град.

Поднимется ветер до 17 м/с. При этом потеплеет до +30 °С. Средняя ночная температура составит +15°С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 03-05 августа 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

03.08

+11,+16

+25,+30

Юго-западный

2-7, местами порывы 8-13

Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, возможен град, ночью, утром местами туман.

04.08

+12,+17

+25,+30

Юго-западный

3-8, днем местами порывы до 13

Ночью без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы.

05.08

+12,+17

+25,+30

Юго-западный

3-8, местами порывы до 17

В отдельных районах небольшие дожди, грозы.

 

novokuznetsk.su

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