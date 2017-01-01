В Кузбассе ожидается жара до +30 °С и град

По информации Кемеровского гидрометцентра, на территории Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах возможен град.
Поднимется ветер до 17 м/с. При этом потеплеет до +30 °С. Средняя ночная температура составит +15°С.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 03-05 августа 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
03.08
|
+11,+16
|
+25,+30
|
Юго-западный
|
2-7, местами порывы 8-13
|
Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, возможен град, ночью, утром местами туман.
|
04.08
|
+12,+17
|
+25,+30
|
Юго-западный
|
3-8, днем местами порывы до 13
|
Ночью без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы.
|
05.08
|
+12,+17
|
+25,+30
|
Юго-западный
|
3-8, местами порывы до 17
|
В отдельных районах небольшие дожди, грозы.
novokuznetsk.su
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