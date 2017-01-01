В Кузбассе ожидается жара до +30 °С и град

По информации Кемеровского гидрометцентра, на территории Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах возможен град.

Поднимется ветер до 17 м/с. При этом потеплеет до +30 °С. Средняя ночная температура составит +15°С.