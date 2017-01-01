Погода на неделю в Новокузнецке

В Новокузнецке в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы и понижение температуры до +14°С днём.

Сегодня, 4 сентября, ясно при +22°С. Ближе к вечеру похолодает до +8°С.

Во вторник ожидается пасмурная погода при температуре +15°С, возможен дождь.

6 и 7 сентября характер погоды значительно не изменится. Ожидается переменная облачность с прояснениями, вероятность осадков сохранится. Средняя дневная температура составит + 15°С, в ночные часы похолодает до +2°С.

В пятницу воздух остынет до +14°С. Днём возможен небольшой дождь. Поднимется северо-западный ветер с порывами до 8 м/с.

В выходные дни потеплеет до +20°С. Вероятность кратковременных дождей сохранится. В ночные часы до +12°С.