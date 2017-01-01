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Новость от 3 Сентября 2017

Новокузнечане организовали уютный уголок для отдыха

Жители Новокузнецка своими силами организовали ещё одну зону для отдыха. Совет дома №48 по ул. Циолковского совместно с индивидуальным предпринимателем Ларисой Рудаковой установили красивую бронзовую скамейку для отдыха при входе в пекарню, которая находится рядом с домом.

 «Хочется, чтобы к юбилею нашего любимого города появились не сотни, а тысячи разнообразных уголков. Город достоин этого!» - считает местный житель.

Так новокузнечане поздравили Новокузнецк с грядущим юбилеем.

 

novokuznetsk.su

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