Новокузнечане организовали уютный уголок для отдыха

Жители Новокузнецка своими силами организовали ещё одну зону для отдыха. Совет дома №48 по ул. Циолковского совместно с индивидуальным предпринимателем Ларисой Рудаковой установили красивую бронзовую скамейку для отдыха при входе в пекарню, которая находится рядом с домом.

«Хочется, чтобы к юбилею нашего любимого города появились не сотни, а тысячи разнообразных уголков. Город достоин этого!» - считает местный житель.

Так новокузнечане поздравили Новокузнецк с грядущим юбилеем.