В Новокузнецке вандалы нарисовали свастику прямо на символе Победы

Жители Новокузнецка возмущены - неизвестные нарисовали свастику поверх рисунка с Георгиевской лентой.

«Во дворе дома №29 по улице Тольятти стоит небольшое здание. На нём ещё в прошлом году нарисовали очень красивый рисунок в честь дня Победы. Сегодня, 3 сентября, шла и увидела, что вандалы прямо на символе Победы нарисовали свастику! Это безобразие! У кого рука поднялась?» - возмущается горожанка Валентина.