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Новость от 3 Сентября 2017

В Новокузнецке вандалы нарисовали свастику прямо на символе Победы

Жители Новокузнецка возмущены - неизвестные нарисовали свастику поверх рисунка с Георгиевской лентой.

«Во дворе дома №29 по улице Тольятти стоит небольшое здание. На нём ещё в прошлом году нарисовали очень красивый рисунок в честь дня Победы. Сегодня, 3 сентября, шла и увидела, что вандалы прямо на символе Победы нарисовали свастику! Это безобразие! У кого рука поднялась?» - возмущается горожанка Валентина.

Напомним, год назад неизвестные нарисовали свастику на памятном камне, что находится в Заводском районе на проспекте Советской Армии.

novokuznetsk.su

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