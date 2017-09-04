Иностранцев предлагают выдворять из России за «нежелательное поведение»

В Совете Федерации разрабатывают законопроект, предусматривающий выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение».

По словам источника газеты Известия, под этим понятием подразумеваются действия, наносящие ущерб национальной безопасности.

Причём этот законопроект распространяется и на российских граждан. За «нежелательное поведение» им грозит от административной до уголовной ответственности.

«Закон применим и для российских граждан, но в основном он будет применяться в отношении иностранных физлиц. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из страны», - рассказал источник.

На рассмотрение документ планируется внести в начале 2018 года. Он должен дополнить уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях».