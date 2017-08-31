Россияне перешли на сладости

Россияне стали чаще покупать сладости. По информации Росстата, за первые шесть месяцев 2017-ого продажи кондитерских изделий увеличились на 4,7% — до 468,6 млрд руб.

Ожидается, что по итогам года расходы россиян могут превысить 1 трлн рублей. В 2016-ом этот показатель был на уровне 979,5 млрд руб., сообщает RNS со ссылкой на данные Центра исследований кондитерского рынка.

В этом году на одного человека расходы на покупку сладостей составят около 7 тыс. руб., или около 19,2 руб. в день на человека. Больше всего сладостей едят в Москве, Центральном ФО и Санкт-Петербурге. К кондитерским изделиям равнодушны жители Южного ФО.

В среднем по стране в год на одного человека приходится 24 кг кондитерских изделий. Отметим, россияне больше любят мучные сладости — 11,4 кг в год на человека.

Но по сравнению с европейскими странами, мы мало употребляем сладости. Европейцы едят в разы больше.

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